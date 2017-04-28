Школа будущего: как создается IT-страна в Армении





Экономическая газета Где лучше всего учат детей? В знаменитой своим нестандартным подходом Финляндии? В опередившем ее в последних «школьных» рейтингах Сингапуре? Быть может, самое выдающееся учебное заведение создали для своих подрастающих наследников калифорнийские миллиардеры из Кремниевой долины? Главный европейский high-tech-журнал «We Demain» уверенно поставил на первое место армянский «TUMO Center for Creative Technologies». Лучшая школа в мире Да, в десятке лучших школ есть и американская «AltSchool» с венчурным капиталом более 130 млн. USD, топ-менеджерами Google у руля и Марком Цукербергом в числе акционеров, и международная сеть «Школы Стива Джобса», и японский проект «Fuji». Но и эти, и почти все остальные лидеры детского образования находятся в очень богатых странах. А в трехмиллионной Армении сумели создать центр «TUMO», удививший европейских экспертов и превзошедший в их глазах все увиденное в прочих регионах мира. Туда едут специалисты в области образования и журналисты со всего мира. С одинаково восторженными отзывами можно познакомиться на арабском канале «Аль-Джазира» и на страницах либеральных американских изданий. При запуске наиболее успешных белорусских проектов в области подготовки программистов опыт этого учебного заведения тоже использовался, нам дважды это подтвердили их инвесторы и топ-менеджеры Мы уже писали про успехи IT-бизнеса в Армении, но в образовании достижения страны способны впечатлить еще больше. Так что это за «TUMO» и какие «креативные технологии» там изучают? В 2011 году филантроп Сэм Симонян с супругой Сильвией создали уникальный учебный центр, где бесплатно учатся тысячи армянских детей. В зеленой зоне на окраине Еревана построено современное здание, которым гордился бы любой технологический вуз. Здесь на 6000 м2 расположены 450 рабочих мест с компьютерами; полностью оборудованные студии для фото- и видеосъемки, звукозаписи и репетиций музыкантов; собственный кинозал для просмотра созданных учениками фильмов и мультиков; специальная комната компьютерных игр, оснащенная самыми современными геймерскими девайсами – на них тестируют разработанные детьми видеоигры и «режутся» в новейшие разработки лучших мировых студий. В головном центре и его филиалах учатся более 10 тыс. армянских школьников, в том числе 7 тыс. в Ереване, 2 тыс. – в Гюмри. Проект настолько успешен, что сегодня поставлена цель: создать небольшие филиалы «TUMO» (от 500 до 1000 человек) во всех сколько-нибудь значимых населенных пунктах Армении, полностью охватить всю территорию страны, дать равные возможности всем подросткам. Прямо сейчас такой центр создается в горном селе Кохб. Стать TUMOистом Сразу отметим: «TUMO» не делает работу обычных школ и вузов. Это дополнительное образование для детей. И государственные учебные заведения рады такому партнерству. Школьники начинают осознавать, что знание – великая ценность, приучаются к дисциплине, постоянному самообразованию, умению преодолевать трудности и идти к цели. С такими детьми школам приятней и легче работать, ведь эти тинэйджеры уверены, что учиться – это круто. Практически все они нацелены на поступление в университеты. Приемная комиссия «TUMO» не отказывает никому. Если вы живете в Армении и вам от 12 до 18 лет, то двери школы для вас открыты. Нетрудно догадаться, что желающих более чем достаточно, поэтому возникает очередь. К примеру, в Ереване надо ждать до 2 месяцев с момента подачи документов. При поступлении заключается символический двухгодичный контракт с новичком и его семьей. Требования этого документа просты и логичны: не портить школьное имущество, не пропускать занятия без уважительной причины, вести себя подобающе. Сейчас учебный день начинается в 15.30 и до ночи здесь успевают смениться три группы детей. В обозримом будущем будут заняты и утренние часы. Идет разработка программы по «доучиванию» студентов армянских вузов. Чему там учат? Образовательный процесс построен вокруг 4 главных направлений: анимация, вэб-дизайн, кино- и видеопроизводство, разработка компьютерных игр (Animation, Web design, Filmmaking, Game development). Но это не специальности и не факультеты. Каждый ребенок имеет свой собственный индивидуальный учебный план, который может включать любые предметы из этих основных блоков. Изучать надо то, что нравится, к чему есть способность и что по силам. Список возможных «уроков» и дисциплин представляет собой весьма необычное сочетание: музыка, программирование, робототехника, журналистика и новые медиа, мода и создание одежды, дизайн, фотография, рисование, компьютерная анимация, 2D-графика, 3D-моделирование. Изучать все это сразу никто не обязан, да и это, наверное, невозможно. Кто-то берет 3 дисциплины, кто-то – больше, а для некоторых лучше сфокусироваться на чем-то одном. Пересечения дисциплин могут быть самые неожиданные. Ребенку ведь тяжело неотрывно сидеть час или два за компьютером, изучая пусть интересные вещи, но требующие постоянной сосредоточенности и запоминания больших объемов данных. Каков выход? Здесь объединили курс программирования на JavaScript и занятия кикбоксингом. В перерывах между написанием кода идут спарринги. И это вовсе не чисто мужская группа, у девочек такая организация уроков вызывает не меньший восторг. Курс промышленного дизайна подразумевает не только изучение теории и представление своих идей на бумаги и мониторе. Дети, к примеру, делают настоящую мебель из дерева и металла, это отдельный спецкурс. Вместо дневников и расписания ученики используют интерактивный учебный план, больше похожий на компьютерную игру. На самом деле они взаимодействуют с мощной образовательной системой, основанной на самообучающемся искусственном интеллекте. Подробнее на сайте Экономической газеты: https://neg.by/novosti/otkrytj/shkola-buduschego----kak-sozdaetsya-it-strana-v-armenii