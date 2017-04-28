Захарова назвала статьи в бакинской прессе хамскими

Вчера в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы азербайджанских журналистов по поводу диверсантов, которые несут наказание за убийства в Карабахе. В комментарии заместителя директора Департамента информации и печати А.А.Кожина, опубликованном на сайте МИД России 24 апреля, говорилось об усилиях по облегчению по гуманитарным соображениям участи российского гражданина Д.Аскерова. Можно ли получить более подробную информацию об этих усилиях, поскольку ситуация с Д.Аскеровым отличается от ситуации с А.Лапшиным? Ответ: Я читала сама, и азербайджанские друзья присылали мне ссылки на материалы азербайджанских СМИ. Это хамские статьи без анализа или конструктивной критики. После этого Вы просите нас предоставить больше информации? Признаюсь, после таких статей даже общаться не хочется. Вы знаете, насколько мы открыты для СМИ, но хамить никто не позволял. Предоставление информации, любые вопросы по теме мы только приветствуем. Если Вас что-то интересует, мы готовы предоставить дополнительную информацию, но общаться в таком тоне с журналистами очно или заочно нет никакого желания. Если у Вас будет возможность (я знаю, что на брифинге присутствуют представители нескольких СМИ Азербайджана), пожалуйста, передайте это своим коллегам. Вопрос: Я представляю азербайджанское информационное агентство «АПА». Ответ: Мы предоставим Вам дополнительную информацию по всем интересующим Вас вопросам. Но повторю еще раз, моя просьба остается в силе – пожалуйста, обратите внимание на абсолютно хамское освещение ответов российского МИД на вопрос СМИ Азербайджана. Это не журналистская работа, а хамство. Иначе охарактеризовать это я не могу. Самое интересное, что к такому же мнению пришли и мои азербайджанские друзья, которые даже приносили извинения за такую тональность. Одно дело – информировать свою общественность, а другое – постоянно использовать проблемные, сложные вопросы, которые никто не скрывает, для разжигания неприятия между двумя странами и народами. Могу точно сказать, что у них ничего не получится. Ни одна недостоверная статья или даже их множество не сможет испортить отношения Москвы и Баку, и уже тем более поссорить людей, ведь люди намного мудрее. Но создавать соответствующий фон они могут. Мне сложно сказать, зачем они это делают, какие используют цели. Зачем нужно подрывать такими статьями двусторонние отношения, тоже непонятно. Задайте им вопрос, идут ли эти статьи на пользу самому Азербайджану? Мне кажется, нет. Дополнительную информацию, как и обещали, мы Вам предоставим.