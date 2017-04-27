В немецком Халле будет представлена экспозиция, посвященная 350-летию первой печатной Библии на армянском языке

В рамках выставки «Древние печатные Библии на 100 языках», проходящей с 7 апреля по 15 октября в связи с 500-летием Реформации в Германии, в городе Халле будет представлена экспозиция, посвященная 350-летию первой печатной Библии на армянском языке. Об этом сообщили в посольстве Армении в Германии. Армянский раздел юбилейной выставки подчеркивает значение перевода Библии в культурной жизни двух народов, а также заслуги переводчиков – Месропа Маштоца и Мартина Лютера – перед своими народами в вопросе создания национальной литературы. ОБ этом сообщает Panorama.am