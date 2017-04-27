В Госдуме рассказали об усилиях Аграмунта по восстановлению России в ПАСЕ

РИА Новости. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт делает многое для того, чтобы восстановить участие России в Ассамблее, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") на встрече с председателем сената генеральных кортесов Испании Пио Гарсия-Эскудеро Маркесом. "Очень важно, что наши законодатели с испанскими контактируют не только на двухстороннем уровне, но и в международных организациях, в том числе и в ПАСЕ. Мы внимательно следим за активной работой Аграмунта в качестве председателя ПАСЕ…И он, мне кажется, делает очень многое для того, чтобы восстановить наше участие в ПАСЕ", — сказал Жуков. По его словам, для России очень важно, чтобы этот диалог возобновился. "Мы думаем, что Аграмунт как раз является сторонником этого (диалога — ред.)", — добавил парламентарий. "Мы готовы наши контакты на уровне парламентов, Государственной Думы, Совета Федерации и дальше активизировать, развивать, обмениваться визитами, мнениями по наиболее важным вопросам международной повестки дня", — подчеркнул Жуков. Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте, где встретилась с президентом страны Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику, парламентарии призвали Аграмунта подать в отставку.