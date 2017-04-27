Эксперты считают причиной крушения Ту-154 в Сочи перегруженность самолета

Летевший в Сирию в декабре 2016 года военный самолет Ту-154 потерпел крушение из-за того, что был перегружен, - к такому выводу, по сведениям интернет-портала "Газета.Ру", пришли эксперты, расследовавшие катастрофу в Сочи. Взлетный вес машины после дозаправки в Адлере составлял более 110 тонн вместо нормативных 98 тонн, сообщило издание в среду, 26 апреля, не указывая, о каких именно экспертах идет речь. Специалисты смогли установить, что самолет с трудом поднялся в воздух, через некоторое время он сильно накренился, и даже опытный экипаж не смог вывести машину из крена в 50 градусов. На скорости 540 км/ч самолет крылом коснулся воды, что равносильно столкновению со скалой, отметили эксперты. Согласно их версии, летчики, судя по последним действиям, догадались, что с самолетом происходит что-то не так, и попытались вернуться на аэродром, но для маневра не хватило высоты. Действия командира Ту-154 специалисты объяснили тем, что тот не знал характера груза на борту и его точного веса. Топлива в Адлере залили бы меньше, если бы знали точный вес имущества, погруженного в подмосковном Чкаловском. Возможно, в самолет поместили что-то сравнительно небольшое по объему, но значительное по удельному весу, пишет "Газета.Ру", допуская, что если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, то он либо отказался бы от полета, либо взлетал с учетом перегруженности. В результате крушения российского Ту-154, направлявшегося в сирийский Хмеймим, погибли 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты.