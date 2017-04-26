В Карабахе 27 апреля стартует новый международный проект под названием «Искусство во имя мира» («Arts for рeace»). Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Министерство культуры и по делам молодежи НКР, художественным руководителем проекта является известный итальянский пианист, дирижер, участник и официальный аккомпаниатор международного фестиваля молодых исполнителей Арцаха «ТНДЖРЕ» (2013, 2015гг.) Лука Феррини, который выразил готовность внести свой вклад в развитие культуры Карабаха, создание и укрепление новых культурных связей и укрепление мира с помощью искусства. Проект стартует 27 апреля в Шуши совместным концертом Луки Феррини, скрипача Чртомира Шишковича и кларнетиста Йоже Котара из Словении и бельгийского виолончелиста Севака Аванесяна. Уже 30 апреля во Дворце культуры и молодежи НКР к гостям присоединятся еще и молодые арцахские музыканты. В ходе совместного концерта прозвучат произведения классических и современных композиторов. В рамках проекта в Степанакертском музыкальном колледже имени Саят-Нова также состоятся мастер-классы по скрипке и кларнету. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
В Карабахе стартует международный проект «Искусство во имя мира»
- Общество - 26 Апреля 2017, 16:33