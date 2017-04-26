Почти половина россиян поддержала бы отставку Медведева с поста премьера

Отставку главы правительства России Дмитрия Медведева поддержали бы 45 процентов россиян. Как показал апрельский опрос "Левада-центра", 18 процентов "определенно за" уход премьер-министра со своего поста, и еще 27 процентов "скорее за" его отставку, сообщает РБК в среду, 26 апреля. Социологи замеряли отношение россиян к личности Дмитрия Медведева. По данным социологов, доверие к председателю правительства РФ неуклонно падает. Если в мае 2016 года Медведеву "полностью доверяли" 14 процентов россиян, то в декабре - 9 процентов, а в апреле нынешнего года - только 3 процента. Число жителей России, которые "в основном доверяют" премьеру, за год снизилось с 39 до 30 процентов. При этом число тех, кто "в основном не доверяет" главе правительства, увеличилось с 30 до 33 процентов. Также выросло количество респондентов, которые "полностью не доверяют" премьер-министру - с 14 до 19 процентов. По словам социолога "Левада-центра" Степана Гончарова, рейтинг российского премьера падает из-за нарастания внутренних экономических проблем, снижения эффекта "посткрымского консенсуса" и расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о состоянии Медведева. Фильм-расследование ФБК о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева, оформленной на сеть связанных с ним фондов, вышел 2 марта. В нем рассказывается, что глава правительства РФ и лидер "Единой России" владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и Италии. Публикация расследования привела к массовым антикоррупционным протестам 26 марта в десятках городов России, которые закончились задержаниями около 1000 человек.