Карабахские скакуны - эмблема Исламиады в Баку

JAM-NEWS Беспрецедентные меры безопасности будут предприняты в Азербайджане во время четвертых “Игр исламской солидарности”, которые пройдут с 12 по 22 мая 2017 года, декларировал организационный комитет Игр на своем заключительном заседании. В Играх примут участие более 3 тысяч спортсменов, представляющих 57 стран; В течение 10 дней атлеты будут вести борьбу в 23 видах спорта; Официальными талисманами игр утверждены два карабахских скакуна — Джасур и Инджа (храбрый и нежная).