Саманта Пауэр: Жаль, что во время работы администрации Обамы мы не признали Геноцид армян

Бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр выразила сожаление в связи с тем, что США не признали Геноцид армян. «Мне очень жаль, что во время работы администрации Обамы мы не признали Геноцид армян», - написала она в своем микроблоге Twitter. «Почти каждую американскую семью армянского происхождения в какой то степени затронул геноцид. Отрицание Турции делает геноцид открытой раной. Думаю об армянах все время в День памяти жертв Геноцида армян. 102 года назад, османские власти начали бойню, которая уничтожила 1,5 млн (армян – ред)».