Мария Захарова: 24 апреля я с армянским народом

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала следующий пост в Фейсбук. 24 апреля День памяти жертв геноцида армян. Кто-то не признает название "геноцид", кто-то подвергает сомнению число жертв, дискутирует "было-не было". Российская Госдума ещё в 1995 году принята постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине — в Западной Армении". В нескольких минутах от здания ООН в НЙ расположена армянская церковь. Зашла. Сердцем сегодня с армянским народом, где бы мы все ни находились.