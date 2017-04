Пять финалистов премии «Аврора» были выбраны за поступки, вдохновленные состраданием к ближнему

24 АПРЕЛЯ 2017, ЕРЕВАН – Отборочная комиссия премии «Аврора» назвала сегодня имена пяти финалистов премии «Аврора» – 2017. Эти люди были выбраны за свое мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. Вот кто стал финалистами: ·–мать и дочь, чья деятельность в области защиты прав человека и прав женщин, укрепления мира, развития и реабилитации детей-солдат связана с постоянной опасностью. ·– жертва детского полиомиелита, которой посчастливилось научиться читать и которая теперь искореняет женскую неграмотность и помогает девочкам и женщинам получить образование, а также ведет просветительскую работу среди мусульманских лидеров. ·–хирург и миссионер католической церкви, в течение многих лет бывший единственным врачом, постоянно оказывавшим медицинскую помощь более чем полумиллионному населению отдаленного и опустошенного войной региона и выполнявшим более 1000 операций в год. ·–обучавшийся на стоматологастудент, который вернулся в родной город и стал оказывать населению полноценную медицинскую помощь, включая проведение процедур и заполнение подробных медицинских карт состояния пациентов, многие из которых были детьми, пострадавшими от продолжающегося в регионе вооруженного конфликта. Все это помогло привлечь внимание общественности к осажденному городу. ·– акушер, ставший хирургом-гинекологом и оказывающий физическую, психологическую и юридическую помощь более 50 000 жертв сексуального насилия, проживающим в опустошенной войне стране, а также стремящийся найти виновных и привлечь их к ответственности.Финалистов будут чествовать 28 мая 2017 года в столице Армении Ереване, во время церемонии вручения премии «Аврора», на которой один из них станет лауреатом премии «Аврора» – 2017. Лауреат получит грант в размере 100 000 долларов на осуществление собственной деятельности и награду в 1 млн долларов, которая даст ему уникальную возможность продолжить эстафету добра и поддержать вдохновившие его организации. В Отборочную комиссию премии «Аврора», возглавляемую обладателем премии «Оскар» и филантропом Джорджем Клуни, входят лауреаты Нобелевской премии мира Эли Визель, Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и бывший президент Мексики Эрнесто Седильо. Пятеро финалистов были выбраны комиссией из более чем 550 заявок с именами 254 уникальных кандидатов, номинированных жителями 66 стран на 13 языках. Говоря от имени Отборочной комиссии премии «Аврора», член комиссии и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян сказал: «Такой горячий отклик на призыв номинировать кандидатов свидетельствует о нашей общей человечности. У каждого кандидата своя история и живут они в разных уголках планеты, но есть то, что их объединяет. Это люди, которые рискуют собственной безопасностью и благополучием ради спасения тех, кто остро нуждается в помощи. Миссия «Авроры» – поддерживать таких спасителей. Мы верим, что те, кого они спасли, продолжат эстафету добра и благодарности». 24 апреля 2016 года Маргерит Баранкитс из приюта «Дом Шалом» и больницы REMAв Бурунди была названа в Ереване первым лауреатом премии «Аврора». Ставшая свидетелем чудовищного убийства 72 соседей-хуту, которых она тщетно пыталась спасти от уничтожения, Маргерит, тутси по национальности, посвятила последние 20 лет свой жизни помощи детям и сиротам. В опустошаемой гражданской войной стране она предоставляет нуждающимся приют и поддержку. Маргерит спасла почти 30 000 детей, которым дала кров и образование, а в открытой ею больнице медицинскую помощь получили более 80 000 пациентов. «Дети в Бразилии и Эфиопии, беженцы из Бурунди в Руанде теперь могут расти, развиваться и получать образование. Они окружены любовью и заботой благодаря щедрости премии «Аврора» – 2016», – сказала Баранкитс. «Деятельность финалистов 2017 года не может вызвать ничего, кроме восхищения. Эти люди олицетворяют дух принципа благодарности, воплощенной в действии: они дарят надежду столь многим нашим братьям и сестрам по всему миру. Их работа доказывает способность человечества любить». Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) была учреждена в 2015 году Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В память о восьмилетнем Геноциде армян (1915-2023), премия будет вручаться ежегодно до 2023 года.Фартун Адан – исполнительный директор НКО Центр мира и прав человека Эльман (EPHRC) в Могадишо, Сомали. В 1996 году сомалийские боевики убили ее мужа за его гуманитарную деятельность.С тех пор, несмотря на опасность, госпожа Адан занимается защитой прав человека и укреплением мира, а также развитием и образованием детей-солдат по всему Сомали. В 2010 Фартун стала одним из основателей Сестры Сомали, первой сомалийской программы поддержки жертв гендерного насилия,которые были изнасилованы или насильно выданы замуж. В 2011 она открыла в Могадишо первую горячую линию и клинику, где помогают жертвам сексуального насилия. На сегодняшний день центр поддержал более 400 сомалийских женщин и девочек, предоставив им психологическую и медицинскую помощь, обучение необходимым навыкам предпринимательства и средства на переезд в безопасное место и начало собственного дела. 27-летняя дочь госпожи Адан, Ильвад Эльман, помогает матери руководить EPHRC. За свою работу в Центре мира и прав человека Эльман госпожа Адан была удостоена награды «Отважные женщины мира» (International Women of Courage Award) Государственного департамента США, а также получила премию правительства Германии. В 2015 года госпожа Адан и госпожа Эльман получили награду имени Глейцмана, которую Гарвардский университет вручает международным активистам.Джамиля Афгани – основатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования Нур (NECDO). Она работает с семьями в сельской местности и сотрудничает с имамами, объясняя им важность женского образования и права женщин, предусмотренные исламом и международным законодательством. С момента окончания университета госпожа Афгани принимала активное участие в образовательных проектах, работая в лагерях для афганских беженцев в Пешаваре. Ее социальные и экономические инициативы, посвященные борьбе за права женщин, молодежи и детей и достижению гендерного равноправия, действуют в 18 афганских провинциях. Она получила премию за религиозную миротворческую деятельность от Центра межконфессионального согласия Таненбаума (США).Начиная с 2007 года, доктор Том Катена, миссионер из городка Амстердам, штат Нью-Йорк, был единственным врачом, постоянно оказывавшим медицинскую помощь более чем полумиллионному населению отдаленного и опустошенного войной региона Нубийских гор в Судане. Доктор Катена обычно принимает до 400 больных каждый день и находится на дежурстве 24 часа в сутки семь дней в неделю. Некоторым пациентам приходится идти несколько дней, чтобы попасть к нему на осмотр. Он лечит пострадавших от бомбардировок, жертв истощения и малярии. Ресурсы Катены весьма ограничены – иногда ему приходится использовать устаревшие препараты, а в больнице зачастую нет электричества и не работает водопровод. По его оценкам, он выполняет примерно 1000 операций в год. В 2016 году доктор Том Катена стал финалистом премии «Аврора», а его заслуги получили широкое признание в гуманитарном сообществе.Мухаммад Дарвиш – 26-летний стоматолог из осажденного сирийского городка Мадая. В то время как многие сирийские доктора уехали из-за непрекращающегося военного конфликта, во время которого госпитали и их персонал подвергались регулярным налетам, доктор Дарвиш решил вернуться в Мадаю. Он один из трех докторов, оставшихся в осажденном городе с населением более 40 000 человек.Правительственные войска Сирии неоднократно угрожали доктору Дарвишу из-за его гуманитарной деятельности. Благодаря безупречно заполненным им медицинским картам, точно отражающим состояние пациентов, многие из которых – дети, доктор Дарвиш привлек внимание мировой общественности к условиям жизни в Мадае.Доктор Денис Муквеге основал больницу Панзи в 1999 году, чтобы справиться с последствиями опустошительной войны, от которой пострадало население восточных провинций Демократической республики Конго. С 1999 года доктор Муквеге и его сотрудники помогли более 50 000 жертв сексуального насилия. В госпитале не только лечат физические травмы пострадавших, но и оказывают им юридическую и психологическую поддержку. Доктор Муквеге неустанно трудится, чтобы обеспечить женщинам безопасность и привлечь виновных в насилии к ответственности, в том числе правительство Конго и вооруженные формирования, осаждающие восточную часть ДРК. Доктор Муквеге – лауреат множества наград, включая премию имени Сахарова. Он вошел в список 50 самых влиятельных людей мира журнала Forbes (2016), пять раз номинировался на Нобелевскую премию мира и получил почетное докторское звание от Гарвардского университета.Каждого финалиста попросили номинировать до трех организаций, которые разделят награду в 1 млн долларов.· Центр мира и прав человека Эльман (Сомали) · Центр терапии и реабилитации «Виве женэ» (Босния и Герцеговина) · Фонд Панзи (США и ДРК)· Женская исламская инициатива духовности и равенства (WISE, США) · Центр межконфессионального согласия Таненбаума (США) · Сеть правозащитников и активистов Карама (KNAHR, Афганистан)· Фонд Африканская медицинская миссия (AMHF, США) · Aktion Canchanabury (Германия) · Совет католической медицинской миссии (CMMB, США)· Врачи без границ/Médecins Sans Frontiėres (MSF, Швейцария)· Йенненга Прогресс (Yennenga Progress, Швеция) · Ассоциация пострадавших 28 сентября 2009 года, их друзей и родителей (AVIPA, Гвинейская Республика)В память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год, в период с 2015 по 2023 год лауреат премии «Аврора», присуждаемой от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Лауреат также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов. Премия вручается за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс,бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству. Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения). Дополнительная информация доступна здесь