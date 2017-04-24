В Израиле почтили память жертв Холокоста - более шести миллионов евреев, ставших жертвами геноцида во времена Второй мировой войны. Утром в понедельник, 24 апреля, по всей стране прозвучали сирены траура. По традиции, в этот день с первыми звуками сирены в Израиле на две минуты останавливается все движение. Жители страны, вне зависимости от того, где они находятся, замирают и двумя минутами молчания отдают дань памяти погибшим. В Израиле закрыты все места развлечения, включая театры, кинотеатры и концертные залы. Вечером в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) возложит венок в Зале памяти мемориала Яд-Вашем. В этот же день бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joahim Gauck) по приглашению президента Израиля Реувена Ривлина примет участие в памятной церемонии на севере Израиля. Накануне вечером в музее Яд-Вашем - мемориальном центре Катастрофы в Иерусалиме - состоялась официальная церемония в память евреев-жертв геноцида национал-социалистов. В мероприятии участвовали президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Израильские лидеры призвали мир не молчать Уроком, который Израиль должен вынести из этой катастрофы, должно стать понимание того, что стране необходимо уметь самостоятельно себя защитить, заявил глава израильского государства Реувен Ривлин. Важно также поддерживать тесную связь с еврейскими диаспорами во всем мире. Израильский президент обратился к международному сообществу с призывом не молчать, став свидетелями творящихся на их глазах жестоких преступлений, - особенно, если они происходят в непосредственной близости. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подверг критике бездействие мирового сообщества на фоне происходящих в мире преступлений против человечности. "Есть много случаев, когда мир бездействует и не делает ничего, чтобы предотвратить геноцид или массовые убийства, - примером тому Камбоджа, Руанда, Судан и Сирия", - заявил глава правительства Израиля. В этой связи он приветствовал действия Соединенных Штатов, нанесших ракетный удар по военным объектам в Сирии в качестве ответа на химическую атаку, жертвами которой стали десятки мирных жителей.