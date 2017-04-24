В Стамбуле пройдет церемония поминовения жертв Геноцида армян

Церемония поминовения жертв Геноцида армян пройдет в Стамбуле. Как передает “Арменпресс”, церемония состоится на площади Султанахмет в рамках мероприятий, посвященных 102-й годовщине Геноцида армян. В 15:00 у могилы павшего в армии 24-го апреля 2011 года военнослужащего-армянина Севака Балыкчи на армянском кладбище в Шишли возложат цветы и будет отслужена панихида. Памятные мероприятия завершатся в 19:15 на площади Тунел в стамбульском квартале Бейоглу.