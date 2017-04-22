Германцы туркам: «Заберите свои семьи и уезжайте»

  • Lragir.am
  • Общество - 22 Апреля 2017, 19:13
Проживающие в германском Брухи турки получили письма, в которых сторонникам Эрдогана предлагается покинуть Турцию.  

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на azadliq.info.

«Любящие Эрдогана жители Германии» - так начинается письмо, в котором говорится: «Мы обеспокоены из-за проживающих в Германии сторонников Эрдогана. Мы не можем и далее проживать с ними. Мы хотим, чтобы вы забрали свои семьи и покинули нашу страну. Вы сделаете доброе дело и себе, и Эрдогану, если покинете страну». 

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