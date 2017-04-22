Проживающие в германском Брухи турки получили письма, в которых сторонникам Эрдогана предлагается покинуть Турцию. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на azadliq.info. «Любящие Эрдогана жители Германии» - так начинается письмо, в котором говорится: «Мы обеспокоены из-за проживающих в Германии сторонников Эрдогана. Мы не можем и далее проживать с ними. Мы хотим, чтобы вы забрали свои семьи и покинули нашу страну. Вы сделаете доброе дело и себе, и Эрдогану, если покинете страну».
Германцы туркам: «Заберите свои семьи и уезжайте»
- Общество - 22 Апреля 2017, 19:13