Левон Аронян досрочно победил в турнире GRENKE Chess Classic

Гроссмейстер Левон Аронян в 6-м туре GRENKE Chess Classic белыми нанес поражение китаянке Хоу Ифань, сообщает пресс-служба НОК Армении. Эта победа стала для армянского шахматиста четвертой подряд и позволила досрочно занять первое место в турнире. Результаты 6-го тура. Аронян – Хоу Ифань 1:0, Найдич – Карлсен, Блюбаум – Каруана, Вашье-Лаграв – Майер – ничьи. Положение после 6 туров. 1. Аронян – 5 очков; 2-3. Каруана, Карлсен - по 3,5; 4-6. Хоу Ифань, Вашье-Лаграв, Найдич – по 3; 7-8. Майер, Блюбаум – по 1,5. В заключительном 7-м туре Аронян сыграет с представителем США Фабиано Каруаной.