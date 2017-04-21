Военнослужащий-контрактник получил смертельное огнестрельное ранение в Вайоцдзорской области Армении

Трагический инцидент произошел сегодня во время сборов в Вайоцдзорской области Армении. Смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нарек Завенович Акопян, 1986 года рождения. Эту информацию “ФактИнфо” подтвердили в Следственном комитете Армении. В ведомстве проинформировали, что, по предварительным данным, выстрел был произведен в результате нарушения младшим сержантом правил обращения с оружием при чистке закрепленного за ним автомата. Возбуждено уголовное дело.