Более 170 тыс. памятников армянской архитектуры уничтожено в годы Геноцида армян

Более 170 000 архитектурных памятников, являвшихся культурным и историческим наследием армянского народа, были уничтожены турецкими варварами в годы Геноцида армян в Османской империи, сказал глава агентства по истории и охране памятников Министерства культуры Армен Аброян. "Это приблизительное число, на самом деле оно намного больше. Представьте, если в одном армянском поселении было по три церкви, то сколько хачкаров (крест-камней) было вокруг этой церкви. А сколько было кладбищ, монументов и других образцов армянского градостроительства..." – сказал он в пятницу журналистам, передает АМИ “Новости-Армения”. По словам Аброяна, уничтожение армянских церквей, хачкаров, кладбищ и других образцов градостроительства имело как целенаправленный, так и спонтанный характер. "Камни армянских церквей или непосредственно сами хачкары были использованы в курдских и турецких поселениях как стройматериал для строительства домов, школ и других сооружений" – добавил он. Отметив, что разрушение армянских памятников архитектуры на территории Турции продолжилось и после 1915 года, Аброян отметил, что у Армении нет рычагов воздействия на Турцию дипломатическим путем. "Самый главный рычаг, который может оказать воздействие на охрану культурного наследия Армении на территории Турции, - в руках у армянской общины Турции", – цитирует агентство Аброяна.