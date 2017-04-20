«The Guardian» данные о коррупции Азербайлдана в ПАСЕ

Британская газета «The Guardian» опубликовала новые подробности в связи с коррупционным скандалом с участием Азербайджана и некоторых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Двое собеседников газеты – бывший азербайджанский дипломат и диссидент Ариф Маммадов и делегат ПАСЕ от Швеции Тобиас Билльстрём рассказали о взятках, которые Азербайджан предлагал делегатам Ассамблеи. По словам Маммадова, в распоряжении делегата от Азербайджана было 30 миллионов евро на лоббирование интересов своей страны. «Все члены азербайджанской делегации слышали об этой цифре, хотя она нигде не была прописана. Эти деньги предназначались на подкуп членов делегаций и ПАСЕ в целом»,- отметил он. Билльстрём же рассказал, что один из делегатов, заслуживающий доверие, говорил, что ему предлагали взятку за голосование. В статье отмечается, что, хотя Совет Европы призвал к незамедлительному расследования, во время встречи по коррупционному делу в марте, однако, делегаты так и не приняли решение. Билльстрём подчеркивает, что это было бы немыслимо, если Совет Европы откажется выполнять просьбу о независимом расследовании, в то время как Ассамблея столкнулась с такими серьезными обвинениями. Он призвал поддержать предложения его коллеги из Польши Войцеха Савицки о проведении расследования. Пресс-секретарь председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в свою очередь заявил, что пересмотренный вариант доклада Савицкого готовится руководителями пяти политических групп в Ассамблее, а доклад в его нынешнем виде «неприменим». «Г-н Аграмунт не участвовал в обсуждении с политическими лидерами, и не будет вмешиваться в их работу. Г-н Аграмунт не потерпит недопустимого давления на работу парламентариев, которое оказывается со стороны некоторых НПО, лоббистов, СМИ или групп интересов»,- заявил пресс-секретарь.