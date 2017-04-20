Медведева (Бабасян) установила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Р-Спорт. Россиянка Евгения Медведева (Бабасян) установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат короткой программы на командном чемпионате мира в Токио (Япония), превзойдя собственное достижение. Действующая чемпионка мира и Европы Медведева в четверг получила от судей за прокат 80,85 балла. Предыдущий мировой рекорд 79,21 балла был установлен Медведевой в 2016 году в Финале Гран-при в Марселе, где она одержала победу. Медведевой также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (154,40 балла) и по сумме баллов за прокат обеих программ (233,41), установленные россиянкой на чемпионате мира-2017 в Хельсинки.