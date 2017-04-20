Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка

Вторая ракетка мира Серена Уильямс беременна и должна родить осенью, подтвердили представители спортсменки. Перед этим 35-летняя теннисистка опубликовала в соцсети Snapchat свою фотографию в купальнике с подписью "20 недель". Позже снимок был удален. Таким образом, Уильямс, по всей видимости, уже была беременна, когда в январе выиграла Australian Open. Американка пропустит оставшуюся часть сезона, в том числе три турнира "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и Открытый чемпионат США. По словам ее представителей, она намерена вернуться в большой спорт уже в 2018 году. Уильямс, которая снова станет первой ракеткой мира со следующей недели, по правилам Всемирной теннисной ассоциации (WTA) сможет сохранить свой рейтинг, если сыграет свой первый турнир в течение 12 месяцев после рождения ребенка. На данный момент у Серены Уильямс - 23 победы в турнирах "Большого шлема". Она обошла по этому показателю немецкую теннисистку Штеффи Граф. Пока Уильямс не побила лишь рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт, которая в 1960-1975 годах одержала 24 победы в турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Богатейшая спортсменка мира помолвлена с соучредителем сайта Reddit Алексисом Оганяном.