Джавахкские армяне осуждают визит мэра Ахалцихе к Алиеву

Земляческий союз «Джавахк» распространил заявление, в соответствии с которым на днях для участия в туристической выставке в Баку побывал мэр города Ахалцихе. Это вызвало недовольства в среде армян города, благодаря которым мэр получил как минимум половину голосов для избрания и обязан был уважать их чувства, особенно, после Апрельской войны и с приближением годовщины Геноцида армян. В заявлении отмечается, что в Грузии наблюдается угроза распространения пантюркизма, и одним из главных шагов по его продвижению является установление сухопутной связи между Турцией и Азербайджаном. Сначала две эти страны пытались открыть коммуникации с юга, но героический Арцах пресек все посягательства, а на севере Джавахк надежно удерживал границы Грузии. Единственным путем оставалась Ахалцихе, через который они могли воссоединиться с турконаселенным Квемо Картли и Азербайджаном. В заявлении отмечается, что Алиев готов на все, лишь бы мультиплицировать свое влияние в Самцхе. А это влияние уже ощущается. В Ахалцихском университете функционирует отделение тюркологии, где обучаются десятки азербайджанцев. Турция осуществляет масштабные инвестиции в регионе, она пытается переселить сюда месхетинцев. В заявлении отмечается, что грузинский народ всегда отличался любовью к родине и стремлением отстаивать безопасность государства. Между тем, очевидно, что после окончательной тюркизации Аджарии, Турция и Азербайджан приступят к Ахалцихе. Нефтепровод Баку-Джейхан и железная дорога Карс-Тбилиси-Баку станут коридорами пантюркизма, в результате чего являющиеся законопослушными гражданами Грузии тысячи армян Ахалцихе окажутся под угрозой физического уничтожения и депортации, а Грузия и Армения – перед лицом катастрофических вызовов. Авторы заявления призывают власти Грузии и Армении остановить продвижение пантюркизма в нашем регионе.