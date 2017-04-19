Стрельба в Калифорнии: убиты три человека

39-летний Кори Али Мухаммад был арестован вскоре после утреннего инцидента, в результате которого трое белых мужчин погибли, сообщили в полиции. Менее чем за две минуты Мухаммад произвел 16 выстрелов в четырех местах в пределах одного квартала. По версии властей, его жертвами стали люди, которые занимались своими обычными делами. Во время ареста Мухаммад кричал «Аллах акбар», но шеф полиции Фресно Джерри Дайер утверждает, что стрельба «никак не связана с терроризмом». «Все основано исключительно на межрасовых отношениях», – сказал Дайер в беседе с журналистами. Власти утверждают, что сначала Мухаммад подошел к стоящему фургону и застрелил сотрудника энергетической компании. Его следующей жертвой стал 37-летний мужчина, который шел с сумкой с продуктами. После этого он застрелил 58-летнего мужчину на парковке у здания благотворительной организации. На странице в Facebook, которая, как предполагают власти, принадлежала Мухаммаду, содержались призывы к «чернокожим воинам» выступить против «белых дьяволов».