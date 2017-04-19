Серж Саркисян поздравил общину езидов с Малаке Таус

Серж Саркисян поздравил общину езидов с Новым годом - Малаке Таус. Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, в поздравительном послании говорится: «Дорогие представители общины езидов Армении! Сердечно поздравляю вас с Новым годом - Малаке Таус! Дружба армянского и езидского народов имеет многовековую историю. Живя бок о бок, мы накопили богатый опыт сотрудничества, братства и совместной борьбы. Обязанность нынешнего поколения - бережно передать это богатство следующим поколениям. У нас общие боль и радость. И сегодня с большим воодушевлением мы присоединяемся к вашей радости. Пусть этот Новый год будет для езидов Армении годом мира, счастья и благополучия. Желаю вам новых достижений и всяческих благ!»