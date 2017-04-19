Серж Саркисян поздравил общину езидов с Малаке Таус

  • Lragir.am
  • Общество - 19 Апреля 2017, 10:34
Серж Саркисян поздравил общину езидов с Новым годом - Малаке Таус.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, в поздравительном послании говорится:

«Дорогие представители общины езидов Армении!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом - Малаке Таус!

Дружба армянского и езидского народов имеет многовековую историю. Живя бок о бок, мы накопили богатый опыт сотрудничества, братства и совместной борьбы. Обязанность нынешнего поколения - бережно передать это богатство следующим поколениям.

У нас общие боль и радость. И сегодня с большим воодушевлением мы присоединяемся к вашей радости. Пусть этот Новый год будет для езидов Армении годом мира, счастья и благополучия.

Желаю вам новых достижений и всяческих благ!»

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