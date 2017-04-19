В Черном море потерпело крушение грузовое судно

Сухогруз "Герои Арсенала" затонул в акватории Черного моря в районе Керченского пролива. По предварительным данным, на борту находились 12 человек. Сообщается, что нашли пятерых, их состояние неизвестно, остальных ищут. Сухогруз пропал с радаров рано утром в среду в районе керченской переправы в Крыму, когда там наблюдается шторм в 3,5 балла, сообщили журналистам представители МЧС. Перед этим судно подало сигнал SOS. В управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что кораблекрушение произошло примерно в 15 милях от населенного пункта Тамань. В этом время в море были волны высотой 3 метра и порывы ветра до 20 метров в секунду, что затруднило применение спасательных судов. По предварительным данным, на борту находились 12 человек. Сухогруз "Герои Арсенала" полностью затонул. Источники агентств РИА Новости и Интерфакс сообщают, что пятерых моряков нашли живыми, поиски остальных семерых продолжаются. Поиски осложнены сильным штормом. "Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено местонахождение еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной", - сказал источник Интерфакса. К четверым обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, добавил собеседник агентства, пока нельзя в точности определить их состояние. В крымском управлении МЧС позже подтвердили, что одного из 12 моряков удалось поднять на борт в состоянии сильного переохлаждения. "Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относит от корабля. Пока их состояние непонятно", - рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Крыму Владимир Иванов. Судно ходило под флагом Панамы, а портом приписки имело украинский Херсон. По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, пишет Интерфакс. По его данным, экипаж состоит из девяти россиян, двух граждан Украины и одного гражданина Грузии. Представитель крымского управления МЧС, в свою очередь, сказал, что на борту было девять украинских моряков, двое россиян и один гражданин Грузии. Эти цифры позже подтвердил представитель Росморречфлота, уточнив, что капитан - гражданин России, а спасти удалось украинца. "Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул", - рассказал Интерфаксу представитель Росморречфлота.