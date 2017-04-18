Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал свою вину

Предполагаемый организатор теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов признал свою вину. Он был задержан во вторник, 17 апреля, в Подмосковье. СКР попросил суд отправить его в изолятор 26-летний Аброр Азимов, которого ФСБ считает организатором теракта в метро Санкт-Петербурга, признал свою вину. Об этом журналистом перед заседанием Басманного суда, который должен избрать задержанному меру пресечения, рассказал его адвокат Армен Задоян. «Он признает вину», — заявил защитник, не уточнив деталей. О задержании Азимова в Одинцовском районе Подмосковья ФСБ сообщила во вторник, 17 апреля. Из видеозаписи задержания следует, что выходец из Узбекистана был схвачен возле железной дороги. При задержании у него изъяли пистолет с боеприпасами, а дома при обыске нашли взрывное устройство. По версии ФСБ, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Акбарджона Джалилова. СКР пока устанавливает роль Азимова. Азимов в 2016 году дважды был в Турции, причем второй раз вернулся в Россию через Сеул, писала «Фонтанка». В свою очередь Джалилов, по данным турецкой газеты Yeni Akit, примерно год нелегально находился на территории Турции и был депортирован оттуда за несколько месяцев до теракта, в декабре 2016 года, из-за того, что нарушил сроки пребывания в стране.

