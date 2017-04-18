Jam-news. Армению рассматривают как территорию, безопасную для беженцев

Jam-news/ Армяно-американская группа дружбы Конгресса США и комиссия «Ай Дата» Америки выступили с инициативой о присвоении Армении статуса безопасной территории для беженцев. «Ай Дат» – то же, что «Армянский вопрос», в дословном переводе «армянский суд». Комиссии «Ай Дата» созданы Армянской Революционной Федерацией «Дашнакцутюн» (АРФД) и занимаются решением Армянского Вопроса. Одной из главных целей является создание свободной, независимой и объединенной Армении, включающей территории, обозначенные Севрским договором. Исполнительный директор вашингтонской комиссии «Ай Дата» Арам Амбарян уверен, что Армения полностью соответствует стандартам особого статуса безопасной территории для беженцев. «Армения пережила геноцид, армянский народ не раз подвергался на протяжении всей своей истории массовой депортации. А сегодня Армения открыла свои двери перед беженцами из стран Ближнего Востока», — отметил в интервью «Голосу Америки» Амбарян. Эта идея обсуждалась с американскими конгрессменами, которые считают, что Армении необходимо оказать финансовую помощь, учитывая финансовые и экономические трудности страны. Конгрессмены призывают комитет по ассигнованиям выделить правительству Армении 40 миллионов долларов на помощь беженцам. Армения приглянулась тем, что она не только обеспечивает безопасность беженцев, но и разрабатывает реальные программы по их интеграции в общественную и экономическую жизнь страны. С начала сирийской войны в Армению прибыло около 20 тысяч сирийских армян. По словам научного сотрудника Института Кавказа политолога Гранта Микаэляна, почти половина приехавших в Армению беженцев уже покинула страну из-за социально-экономических проблем. Для их адаптации в Армении, по его мнению, не хватает средств, присуждение статуса безопасной страны и выделение средств на содействие беженцам может изменить ситуацию: «Выделение сорока миллионов долларов может очень сильно помочь им в адаптации, хотя бы в решении проблем с жильем. Конечно, важна степень эффективности расходования средств».