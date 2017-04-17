Армянская община Сирии отметила Пасху: в церквях Алеппо собралась многочисленная паства

В армянских церквах сирийского Алеппо 16 апреля отметили Пасху – Светлое Христово Воскресение. Информацию передает «Gandzasar». Как сообщает источник, в церквах Пресвятой Девы Марии и Григория Просветителя собралось много верующих, была отслужена месса. В церкви св. Григория Просветителя по случаю Пасхи вознес каноническую молитву предстоятель Берийской армянской епархии архиепископ Шаан Саркисян. Отметим, накануне, 16 апреля, Армянская Апостольская Церковь, как и христиане во всем мире, отмечала Пасху – Светлое Христово Воскресение. Пасха считается одним из величайших праздников Ветхого и в Нового Завета. Пятидесятидневный период от Св. Пасхи (Светлого Христова Воскресения) до Пятидесятницы (Пентекосте) в Армянской Апостольской Церкви называется Хинунк. Он посвящен таинству Воскресения и Вознесения Господа, поэтому весь этот период является Господним, пишет qahana.am. Источник Panorama.am