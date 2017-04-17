Брюссель ожидает от Анкары шагов к достижению согласия в расколотом обществе

К поиску "национального консенсуса" в расколотом надвое обществе призвал Анкару в воскресенье, 16 апреля, после состоявшегося референдума в Турции глава Еврокомиссии. "В связи с незначительным перевесом голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти к поиску наиболее широкого национального консенсуса при их внедрении", - говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. "Конституционные изменения, а особенно их практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы", - подчеркнули политики. Со своей стороны генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал турецкие власти обеспечить независимость правосудия и верховенство закона. Это узаконено в Европейской конвенции о правах человека и имеет "наибольшее значение", говорится в заявлении Ягланда, распространенном 16 апреля. Турция, наряду с 46 другими государствами, входит в состав Совета Европы, а также является членом конвенции. Вместе с тем норвежский политик заявил о необходимости сотрудничества сторонников и противников конституционной реформы в Турции для преодоления нынешних противоречий. Брюссель ожидает оценки турецкого референдума со стороны международных наблюдателей "касательно предполагаемых нарушений", о которых заявила турецкая оппозиция. По предварительным данным, изменения в турецкую конституцию, существенно расширяющие полномочия президента страны, одобрили чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.