Советник Кадырова объяснил слова о возмездии за статью о геях в Чечне

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты "Новой газеты" неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства, речь в которой шла о возмездии за статью о якобы имевших место в республике убийствах геев. Как рассказал Шахидов агентству ТАСС, речь в принятой на собрании в грозненской мечети 3 апреля резолюции шла об иске к изданию за клевету. "Они зацепились за слово "возмездие". Но мы не забываем, что живем в правовом поле Российской Федерации и можем по закону наказать этих людей. Духовенство Чечни однозначно подаст в суд на "Новую газету" за их публикации", - сказал Шахидов, который участвовал в собрании в мечети. Ранее "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции, которые, по словам журналистов, содержатся в резолюции. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию" и "возмездию к подстрекателям". "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности", - говорилось в резолюции. "Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", - говорится в заявлении "Новой газеты". Советник главы Чечни назвал статью "Новой" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации оскорбительной, а также высказал уверенность, что принятая резолюция позволила успокоить людей, которые были возмущены публикацией. "Массовых преследований людей с неправильной ориентацией в Чечне не было, это реальная ложь и клевета... Они должны на коленях просить прощения у чеченского народа или доказать то, что написали и распространили. В Чечне людей с неправильной ориентацией не было и не будет по воле Всевышнего", - заявил Шахидов.