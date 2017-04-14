Любой находящийся на территории Арцаха культурно-исторический памятник является достоянием народа Арцаха, в том числе, охрана, изучение и реконструкция памятников персидской культуры входит в число наших приоритетных задач. Об этом заявил заместитель министра экономики Арцаха Сергей Шахвердян, комментируя заявления со стороны Азербайджана в связи с археологическими раскопками и реставрацией в районе мечети Гоар Ага (Верин Джума) в Шуши. Замминистра напомнил, что с 2015 года Республика Арцах присоединилась к европейским конвенциям о защите археологического наследия и охране архитектурного наследия, что означает, что арцахская сторона взяла на себя обязательства, которым неуклонно следует. «Весь процесс работ по реконструкции Верхней мечети в Шуши соответствует положениям указанной конвенции. Хочу особо подчеркнуть, что в Республике Арцах программы по изучению и реконструкции культурно-исторических памятников разрабатываются и реализуются независимо от отношения и комментариев любой третьей стороны», - отметил Сергей Шахвердян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Представитель правительства НКР: Реконструкция Верхней мечети в Шуши соответствует европейским конвенциям
- Общество - 14 Апреля 2017, 21:42