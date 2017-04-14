В Марселе откроется площадь Согомона Тейлеряна

Во французском Марселе в рамках мероприятий к 102-й годовщине Геноцида армян откроется площадь армянского мстителя Согомона Тейлеряна. Как сообщает Nouvelles d’ Armenie, открытие состоится 21 апреля. Будет присутствовать мэр Марселя, другие официальные лица.

В 1921 году Тейлерян принял участие в операции «Немезис» и ликвидировал в Берлине одного из организаторов геноцида армян Талеата пашу. Германский суд не признал его виновным.