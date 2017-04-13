Духовные лидеры Армении, Азербайджана и России встретятся

Католикос всех армян Гарегин II сообщил, что при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла готовится трехсторонняя встреча с участием глав двух церквей и духовного лидера Азербайджана, председателя управления мусульман Кавказа, шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде. "Сроки встречи пока не уточнены. О дате и формировании повестки встречи ведется работа", — цитирует слова Гарегина II армянское государственное информагентство "Арменпресс". Он напомнил, что между сторонами уже состоялось пять встреч по вопросу Карабаха.