Кремль высказался о словах представителя России в ООН «глаза не отводить»

В Кремле сочли допустимым высказывание заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, который накануне, 12 апреля, потребовал от своего коллеги по ООН из Великобритании Мэттью Райкрофта «смотреть ему в глаза» и не оскорблять Россию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, в Кремле сочли допустимой тональность высказывания Сафронкова. В среду, 12 апреля, Сафронков на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето» и поддерживает правительственный режим в Сирии и применение оружия в арабской республике, потребовал посмотреть ему в глаза и не оскорблять Россию. Сафронков заявил, что Великобритания «испугалась сотрудничества России и США», поэтому делает «все, чтобы это взаимодействие было подорвано». «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

