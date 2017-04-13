"Что ты глаза отводишь?": Сафронков ответил представителю Британии в ООН

РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил представителю Великобритании Мэттью Райкрофту: "Не смей оскорблять Россию больше!" Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии. — Прим. ред.) и применение химоружия", а также что Москва "потеряла доверие". По словам Сафронкова, Райкрофт "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ ООН конфронтационность и враждебность. "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" — обратился Сафронков к Райкрофту.