В рамках расследования предполагаемого террористического нападения на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде полиция задержала исламиста. Об этом сообщила представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Кёлер (Frauke Köhler) на пресс-конференции в Карлсруэ в среду, 12 апреля. По ее словам, полиция провела обыски на квартирах, где проживали этот исламист и еще один подозреваемый. В настоящее время решается вопрос о выдаче ордеров на арест этих лиц. Кёлер подтвердила, что нападение на автобус "Боруссии" имело террористическую подоплеку. Она, однако, отметила, что сделать окончательные выводы пока не представляется возможным. Представитель прокуратуры сообщила, что три взрывных устройства, использованные при нападения, были начинены металлическими стержнями. Один из них пробил подголовник одного из автобусных сидений. Радиус действия взрывных устройств составлял свыше 100 метров. Криминалисты устанавливают тип взрывателя и взрывчатки. Мотивы остаются неизвестными Мотивы нападения пока окончательно не выяснены. По словам Фрауке Кёлер, на месте преступления найдены три признательные записки аналогичного содержания, которые наводят на мысль об исламистской подоплеке теракта. Представитель прокуратуры подтвердила, что, в числе прочего, в этих записках содержится требование вывести самолеты бундесвера Tornado из Сирии и закрыть базу ВВС США "Рамштайн" в Германии.