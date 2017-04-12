Jam-news: Верующие не дали снести мечеть в центре Баку

Попытка властей снести мечеть Гаджи Джавад в районе бывшей улицы Советская не увенчалась успехом. Съехавшие со всех концов Баку верующие устроили круговую оборону вокруг мечети и смогли отстоять ее. После полудня полицейские и представители местных властей покинули территорию, а верующие демонстративно провели намаз не внутри мечети, а на улице. Мечеть Гаджи Давид находится в зоне, где идет масштабная реконструкция городской инфраструктуры и строительство новых дорог. По плану, данное здание, не представляющее архитектурной значимости, также подлежит сносу.Управление мусульман Кавказа не комментирует ситуацию. Исполнительная власть заявляет, что давно предупредила верующих о планах сноса и альтернативы данному решению нет., — пишет агентство Contact. В ходе противостояния, около десятка активных защитников здания были задержаны полицией. Об этом сообщает Jam-news.