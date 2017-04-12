На месте взрывов в Дортмунде обнаружена признательная записка

На месте взрывов в Дортмунде у автобуса футбольной команды "Боруссия" была обнаружена записка, составитель или составители которой берут на себя ответственность за случившееся. Об этом сообщила на пресс-конференции во вторник, 11 апреля, представитель прокуратуры. Она отказалась раскрывать содержание записки, заявив, что правоохранители изучают находку. В прокуратуре уточнили, что рассматривают все возможные версии произошедшего, но пока ничто не указывает на то, что случившееся следует квалифицировать как теракт. На данный момент расследование проводится по подозрению в покушении на убийство. При этом власти исходят из того, что это была намеренная атака на команду "Боруссия", заявил глава полиции Дортмунда Грегор Ланге (Gregor Lange).На месте происшествия был также обнаружен еще один подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. Правда, позднее полиция сообщила, что это оказался мусор. Сейчас следователи проверяют все улики, однако детали происшествия пока неизвестны. Вратарь "Боруссии" о моменте взрывов Вратарь немецкого клуба, швейцарский футболист Роман Бюрка находился в автобусе вместе с другими спортсменами, когда произошли взрывы. "Мы выехали из отеля в 19.15 (20.15 по московскому времени), поехали вниз по небольшой улице. Автобус как раз повернул на главную улицу, когда произошел сильнейший хлопок - настоящий взрыв", - рассказал Бюрка в интервью швейцарскому изданию Blick. По его словам, он сидел на последнем ряду в автобусе рядом с пострадавшим защитником Марком Бартрой, которого ранило осколками заднего стекла, выбитого взрывной волной. "После хлопка мы все в автобусе пригнулись, а кто смог, лег на пол. Мы не знали, произойдет ли что-то еще", - добавил футболист. Полиция усилит меры безопасности Решение о переносе матча между дортмундской "Боруссией" и французским клубом "Монако" принимала не полиция. По решению команд, матч перенесен на 12 апреля. Правоохранители усилят меры безопасности в отношении обеих клубов. Будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить безопасное проведение матча, подчеркнул Ланге. Инцидент произошел вечером 11 апреля незадолго до начала матча между "Боруссией" и "Монако". У автобуса немецкого футбольного клуба произошло три взрыва, когда он отъезжал от отеля, где были размещены спортсмены. В результате ранение получил центральный защитник, испанец Марк Бартра. Кроме того, полицейский, который на мотоцикле сопровождал автобус с футболистами на стадион, получил акустическую травму уха из-за взрывов и был в шоковом состоянии. Руководство ФИФА и УЕФА осудили нападение на "Боруссию" и пожелали Бартре скорейшего выздоровления. Немецкие политики - в частности, глава администрации канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmaier) и министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) - также осудили атаку и выразили поддержку футболистам.