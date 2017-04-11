Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян

84 американских конгрессмена выступили с призывом в адрес президента США Дональда Трампа должным образом почтить память жертв Геноцида армян в традиционном заявлении 24 апреля. Об этом сообщили “Арменпресс” в Армянском национальном комитете Америки (ANCA). По словам сопредседателя комиссии Конгресса США по армянским вопросам Фрэнка Паллоне, следует учесть передовую роль США в деле защиты прав человека и квалифицировать события 1915 года как Геноцид. “Прошло уже более 100 лет, и наступило время признать учиненные в отношении армян зверства, назвав вещи своими именами, Геноцидом, и почтив должным образом память 1.5 миллиона армян - невинных жертв первого геноцида 20-го века, осуществленного Османской Турцией”, - сказал он. В письме Трампу, в частности, сказано: “Следуя примеру Рейгана, вы должны искренне отнестись к вопросу памяти жертв Геноцида, президент Рейган в 1981 году признал Геноцид, а администрация Эйзенхауэра в 1951 году представила дело в Международный суд. В годы своего президента Рейган признал Геноцид армян, отметив: “Уроки Холокоста, как и совершенного до него Геноцида армян и последовавшего за ним Геноцида камбоджийцев, а также многочисленных гонений в отношении других наций, никогда нельзя забывать””.