В Сирии погиб российский военный

В Сирии погиб российский контрактник Игорь Завидный. Его накрыло минометным огнем, рассказал РБК брат погибшего 9 апреля в Сирии погиб россиянин Игорь Завидный, служивший по контракту. Об этом РБК сообщил его брат-близнец Евгений Завидный. «Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал Евгений. Имя второго погибшего военного он не уточнил. «После срочной службы Игорь работал на металлургическом комбинате, а потом ушел на контракт. Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое [Оренбургская область]», — добавил брат погибшего.

