Джалилова депортировали из Турции за несколько месяцев до теракта в метро

Предполагаемый петербургский террорист-смертник Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года, сообщила турецкая газета Yeni Akit и подтвердил близкий к правительству страны источник РБК Акбар Джалилов, подозреваемый в самоподрыве в петербургском метро в начале апреля, был депортирован из Турции 17 декабря 2016 года, сообщила турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на неназванные источники. Точный срок его пребывания в Турции не известен, но, после того как Джалилова внесли в черный список, он еще год не выезжал из страны и находился там нелегально, указано в заметке. Два специалиста по Турции в разговоре с РБК отметили, что Yeni Akit считается газетой «второй десятки», в то же время близкой к правительству и силовикам страны. Сведения о депортации Джалилова в декабре 2016 года подтвердил источник РБК, близкий к турецкому правительству. Молодой человек прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года​, сказал собеседник РБК. «В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталью. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране, — рассказал источник РБК. — Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство в Турции». РБК ожидает ответа на запрос в генконсульство.

