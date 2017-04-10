В Ереване 12 апреля температура повысится до 20-22 градусов

Потепление ожидается с завтрашнего дня в Армении. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

“Как и прогнозировалось, в результате проникновения холодного атмосферного фронта в предгорьях Тавуша, Лори, Арагацотне, Котайке, в горных районах Вайоц Дзора, Шираке, Гегаркунике выпал снег. В остальных регионах наблюдались в основном осадки в виде дождя. Температура воздуха повсеместно понизилась на 8 -10 градусов"", - написал Гагик Суренян на своей страничке в соцсети Facebook.

По прогнозам Гагика Суреняна, 10 апреля и 12 апреля установится погода без осадков, а 11 апреля после полудня в частности в северных районах ожидаются кратковременные дожди.

“13-14 апреля Армения окажется под влиянием проникнувшего со стороны Средиземного моря теплого циклона, в результате чего во всех областях страны ожидаются дожди и грозы", - добавил Суренян.

Как сообщил синоптик, со вторника в Армению с юга проникнут теплые воздушные массы, в результате чего 11-12 апреля во всех областях страны температура воздуха повысится на 5-7 градусов.

“Уже 12-го апреля в Ереване ожидается до 20-22 градусов тепла”, - написал Гагик Суренян.