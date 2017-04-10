В Египте после взрывов у коптских церквей на три месяца введено чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек, сообщает Би-би-си. 27 паломников, пришедших в церковь церкви Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви. Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, включая Россию. Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта. Папа римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, резко осудил эти нападения. Взрывы были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб, то есть в момент, когда верующие собирались на службу в праздник Входа Господня в Иерусалим. Патриарх Тавадрос II сказал в интервью местному телевидению, что "греховные деяния не смогут подорвать единства и сплоченности народа Египта перед лицом терроризма".