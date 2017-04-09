В Египте произошел второй за день подрыв смертника у христианской церкви

Террорист-смертник осуществил взрыв у входа в христианскую церковь в египетском городе Александрия. Взрыв произошел через несколько часов после подрыва смертника в церкви во время богослужения в честь Вербного воскресенья в городе Танте В египетском городе Александрия смертник привел в действие взрывное устройство у входа в коптскую церковь, передает Reuters со ссылкой на государственного телевидение Египта. По предварительным данным, погибли три человека, еще более 20 получили ранения. Взрыв произошел через несколько часов после теракта в городе Танта, где взрыв произошел в церкви во время службы, богослужения в связи с отмечаемым в этот день христианами Вербным воскресеньем. Жертвами взрыва, который осуществил террорист-смертник, стали 25 человек, более 50 человек получили ранения.

