Нападение в Стокгольме: подозреваемый - выходец из Узбекистана

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Общество - 08 Апреля 2017, 17:00
Шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана.

Имени задержанного полиция не назвала. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

В полиции также заявили, что в машине, которая использовалась для нападения, обнаружен подозрительный предмет. Он лежал на водительском сиденье.

В полиции пока не знают, что это за предмет. По словам представителя правоохранительных органов, пока полицейские уверены в том, что "его там быть не должно было".

До этого шведские СМИ утверждали, что в машине нашли бомбу, но официально эта информация так и не подтверждена.

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