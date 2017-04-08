По делу о нападении в Стокгольме арестованы два человека

Шведская полиция арестовала двух человек, после того как в пятницу в центре Стокгольма грузовик выехал на пешеходную улицу и врезался в витрину торгового центра. Один из них был задержан в пятницу вечером, после того как полиция опубликовала кадр с камеры видеонаблюдения с его изображением. Мужчина подозревается в террористическом нападении, сообщили в полиции. Второй задержан к северо-западу от Стокгольма, он связан с первым арестованным, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. Шведский премьер-министр назвал наезд на пешеходов в Стокгольме террористической атакой. Жертвами нападения стали четыре человека, более 10 получили травмы. Грузовик, использовавшийся для нападения, был угнан в центре Стокгольма около трех часов дня по местному времени (16:00 по Москве). Он принадлежал местной пивоварне Spendrups. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан. Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма - Дроттнинггатан - снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.