Первый фестиваль коньяка в Армении привлечет порядка 25 тысяч посетителей

Беспрецедентный фестиваль коньяка, который пройдет 7 мая в армянском курортном городе Цахкадзор привлечет порядка 25 тысяч посетителей, в основном туристов, сообщил председатель Фонда развития туризма Армении Тигран Карапетян. "Мы ожидаем увидеть на фестивале много туристов. Мы учли, что в этот период наша страна больше всего привлекательна для российских туристов, поэтому ориентировочно будем работать на них. Тем более мы ожидаем, что на майские праздники число российских туристов увеличится" - сказал он в пятницу на пресс-конференции, передает АМИ “Новости-Армения”. Карапетян подчеркнул, что на фестивале будут представлены коньяки всех 30 армянских производителей. По его словам, на данный момент идет процесс переговоров для привлечения новых партнеров и разработки программы фестиваля, которую фонд представит в ближайшее время. "Мы предусмотрели очень интересную и разнообразную концертную программу. Могу уверить посетителей, что их ждет много сюрпризов во время фестиваля" – добавил он. Карпетян выразил надежду, что фестиваль станет ежегодным и будет способствовать узнаваемости Армении, а также развитию туризма в Цахкадзоре.