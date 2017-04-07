Армянская Апостольская Церковь отмечает сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля Армянская Апостольская Церковь отмечает один из самых важных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Об этом напоминает Qahana.am. О Благовещении Св. Марии повествует Евангелие от Луки (см. Лук. 1:26-38). Согласно преданию, Ангел Гавриил явился Св. Деве в то время, когда она читала отрывок из Книги пророка Исаии о рождении Спасителя от Девы и думала, кто же будет этой блаженной Девой. Ангел вошел к ней и сказал: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего ... Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». «Именно от Нее должен родиться долгожданный Спаситель миру, Мессия, Который будет царствовать во веки и Его Царству не будет конца. Св. Мария не могла не предвидеть те мучения и страдания, которые выпадут на ее долю, однако, показав человечеству прекрасный пример смирения Божией воле, она ответила: «... се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Зачатие Пресвятой Девы произошло именно в тот момент, когда она произнесла эти слова. Свершилось великое событие в жизни всего человечества -Архангел Гавриил в святом благовествованиии принес нам радостную весть о том, что настало избавление, что Христос, обетованный Мессия, родится от Девы Марии», – пишет Qahana.am. Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго праздник Благовещения провозглашен Днем благословения материнства. Во всех армянских церквах в этот день совершается обряд благословения матерей. Об этом сообщает Panorama.am