Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

  • Lragir.am
  • Общество - 06 Апреля 2017, 15:19
Сборная Армении по футболу поднялась сразу на восемнадцать позиций в обновленном в четверг текущем рейтинге ФИФА. Армянская сборная с 527 очками заняла 67-е место. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении. 

Сборная Армении по футболу 26-го марта у себя дома обыграла команду Казахстана со счетом 2:0 в матче группы Е отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года.

Первая десятка рейтинга ФИФА от 6 апреля 2017 года:

1. Бразилия - 1661 очко;

2. Аргентина - 1603;

3. Германия - 1464;

4.. Чили - 1403;

5. Колумбия - 1348;

6. Франция - 1294;

7. Бельгия - 1281;

8. Португалия - 1259;

9. Швейцария - 1212;

10. Испания – 1204.

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