Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу поднялась сразу на восемнадцать позиций в обновленном в четверг текущем рейтинге ФИФА. Армянская сборная с 527 очками заняла 67-е место. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении. Сборная Армении по футболу 26-го марта у себя дома обыграла команду Казахстана со счетом 2:0 в матче группы Е отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года. Первая десятка рейтинга ФИФА от 6 апреля 2017 года: 1. Бразилия - 1661 очко; 2. Аргентина - 1603; 3. Германия - 1464; 4.. Чили - 1403; 5. Колумбия - 1348; 6. Франция - 1294; 7. Бельгия - 1281; 8. Португалия - 1259; 9. Швейцария - 1212; 10. Испания – 1204.