Дипломаты и политики выражают скорбь в связи со смертью Чуркина

Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш выразили скорбь в связи со смертью главы российской миссии при организации Виталия Чуркина. "Члены Совета Безопасности скорбят по послу, который провел более 40 лет на дипломатической службе России, возглавлял российскую миссию при ООН более 10 лет и отпраздновал бы свое 65-летие 21 февраля", - говорится в сообщении СБ ООН. Члены совета выразили соболезнования семье Чуркина, а также правительству и народу России. "Я только что вернулся в Нью-Йорк, и был шокирован и опечален известием о скоропостижной кончине постпреда Виталия Ивановича Чуркина, выдающегося дипломата", - говорится в сообщении Антониу Гутерреша. Генсек ООН написал, что ему будет не хватать "его понимания ситуации, мастерства и дружбы". Гутерреш также написал, что отдает должное вкладу Чуркина в ООН. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля за один день до своего 65-летия. Как рассказал агентству Рейтер заместитель постпреда Владимир Сафронков, Чуркину внезапно стало плохо, когда он находился в своем офисе в российской миссии при ООН. Дипломата отвезли в больницу, где он скончался. Точная причина смерти пока не называется. "Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении на сайте МИД России. "Потрясена смертью Виталия Чуркина. Виртуоз дипломатии и полный сострадания человек, который делал все в его силах, чтобы сгладить разногласия в российско-американских отношениях", - так отреагировала в "Твиттере" Саманта Пауэр, которая была постпредом США при ООН во время второго президентского срока Барака Обамы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в письме российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову написала, что в лице Чуркина Россия потеряла сегодня одного из самых блистательных дипломатов. "Мне выдалось множество возможностей лично почувствовать его огромный опыт и его открытость", - написала она. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал смерть Чуркина "тяжелой утратой" для всей страны. "Виталий Иванович был выдающимся дипломатом, который даже в самых сложных ситуациях бескомпромиссно отстаивал интересы нашего государства. Для него работа представителя России в ООН была не просто работой. Это было служение нашей стране", - написал Медведев в "Фейсбуке". "Работа постпреда при ООН очень тяжелая, я знаю, что это такое, я считаю, что из дипломатических должностей эта - наиболее сложная. В силу того, что приходится заниматься не двусторонними отношениями, а всеми проблемами, которые стоят перед миром", - сказал в беседе с Би-би-си Сергей Орджоникидзе, заместитель генсекретаря ООН и гендиректор отделения ООН в Женеве в 2002-2011 годах. Он отметил, что Виталий Чуркин в личном плане был талантливым человеком, с чувством юмора. "Он умело отстаивал интересы России в ООН и пользовался заслуженным уважением своих коллег", - добавил Орджоникидзе. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что не преувеличивал бы личную роль Виталия Чуркина. По словчам Ельченко, которые приводит Hromadske.ua, личная роль Чуркина не отличалась от позиции России, которую он представлял. "Попытки наладить нормальный контакт были. Но, к сожалению, они не привели к изменению его риторики. В дипломатии есть такое правило - если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", - заявил он. Виталий Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году он окончил МГИМО, после чего пошел работать в министерство иностранных дел СССР. Первые несколько лет он работал в отделе переводов, а в 1980-х годах его перевели сначала вторым, а потом первым секретарем в посольство в США. В 1989 году Чуркин занял должность пресс-секретаря министра иностранных дел СССР, а в 1992 году стал заместителем министра иностранных дел России. Он стал первым российским дипломатом, который проводил регулярные открытые брифинги для иностранных журналистов. С 1994-го по 1998 год Чуркин работал российским послом в Бельгии и представителем России при НАТО, а с 1998-го по 2003 год занимал должность российского посла в Канаде. Постоянным представителем России при ООН он стал в 2006 году, до этого он был послом по особым поручениям российского МИД. Свои соболезнования близким Чуркина выразили зарубежные дипломаты и коллеги по российскому внешнеполитическому ведомству. "Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека" - написала в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Гигант дипломатии с замечательным характером. Покойся с миром", - написал постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. "Его присутствие было настолько привычным, что я действительно в шоке. Мы сопереживаем его семье, близким и властям России", - заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.