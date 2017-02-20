Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Дипломат умер «на рабочем посту» Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД России. Чуркин умер за день до своего 65-летия. «МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — говорится в сообщении ведомства. Он ушел из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИД. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источников New York Post, Чуркин был госпитализирован в больницу с сердечным приступом. В штаб-квартире ООН почтили память дипломата минутой молчания. «Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — говорится в сообщении на сайте организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Чуркина «великим дипломатом» и «неординарной личностью». «Мы потеряли родного человека», — подчеркнула она. «Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах», — заявил заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев. Чуркин был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее Чуркин занимал должность посла по особым поручениям МИД России, служил послом в Канаде и Бельгии. С 1992 года по 1994-й он был заместителем главы МИД.